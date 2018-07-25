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Цукерберг потерял около 17 млрд долларов из-за негативных прогнозов

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Facebook за два часа потеряла около 130 миллиардов долларов рыночной стоимости, а ее основатель Марк Цукерберг – 16,8 миллиарда долларов.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
depositphotos.com

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял около 16,8 млрд долларов после падения стоимости акций компании, пишет Bloomberg.

Акции Facebook потеряли в стоимости из-за публикации квартального отчета компании: в нем содержалась информация о снижении темпов роста выручки социальной сети.

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Согласно отчету, чистая прибыль компании составила 5,12 млрд долларов по сравнению с 3,89 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. При этом размер выручки за квартал (13,04 млрд долларов) хоть и показал рост, но оказался ниже ожидаемых результатов. Публикация квартального отсчета повлекла за собой негативные прогнозы аналитиков.

В Bloomberg отметили, что если акции Facebook не подорожают, то Цукерберг опустится на шестое место в списке самых богатых людей мира. В данный момент он занимает третье место в рейтинге агентства.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.

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Теги: Facebook, Марк Цукерберг, Цукерберг
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Источник: korrespondent.net

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