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Акции Facebook обвалились на 24 процента

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Обвал акций Facebook вызван тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидали аналитики.
Facebook за день потерял полугодичный рост
Facebook за день потерял полугодичный рост
depositphotos.com

Акции социальной сети Facebook обвалились на 24 процента сразу после закрытия основных торгов в США в среду, 25 июля. Это было вызвано тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков.

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Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что акционеры Facebook всего за несколько минут суммарно потеряли около 150 млрд долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме - за 2018 год они выросли на 23 процента.

В квартальном отчете Facebook говорится, что выручка компании за квартал выросла на 42 процента и достигла 13,2 млрд долларов. Аналитики ожидали, что она увеличится до 13,3 млрд. Впервые с 2015 года результаты Facebook оказались хуже, чем полагали аналитики.

Аудитория Facebook составила 1,47 млрд человек, которые пользовались соцсетью ежедневно. При этом в Европе число таких пользователей сократилось на 3 млн человек, а в США и Канаде не изменилось.

Ранее сообщалось о том, что Цукерберг вошел в тройку богатейших людей мира.

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Теги: Facebook, акции, прибыль, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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