Coca-Cola повысит цены из-за пошлин Трампа

Решение американского лидера повысить ввозные тарифы на алюминий повлияло на стоимость банки для напитков компании.

Coca-Cola намерена повысить стоимость своих напитков из-за введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий (из этого материала делаются банки для напитка). Об этом генеральный директор компании Джеймс Квинси рассказал CNBC News

Читай также: Coca-Cola выпустила первый алкогольный напиток Квинси подчеркнул, что подобная практика для Coca-Cola в середине года является "весьма необычной".

"Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда", - указал гендиректор.

Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка Квинси не уточнил. Не рассказал он также и о том, коснется ли это решение зарубежных рынков или затронет только США.