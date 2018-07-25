Coca-Cola повысит цены из-за пошлин Трампа
Решение американского лидера повысить ввозные тарифы на алюминий повлияло на стоимость банки для напитков компании.
Coca-Cola намерена повысить стоимость своих напитков из-за введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий (из этого материала делаются банки для напитка). Об этом генеральный директор компании Джеймс Квинси рассказал CNBC News.
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Квинси подчеркнул, что подобная практика для Coca-Cola в середине года является "весьма необычной".
"Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда", - указал гендиректор.
Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка Квинси не уточнил. Не рассказал он также и о том, коснется ли это решение зарубежных рынков или затронет только США.
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