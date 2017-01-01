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СМИ: Tesla построит большой завод в Европе

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Переговоры о размещении предприятия по выпуску электромобилей и аккумуляторов ведут представители Германии и Нидерландов.
Tesla договаривается о строительстве завода в Европе
Tesla договаривается о строительстве завода в Европе
depositphotos.com

Американская компания-производитель электромобилей Tesla проводит переговоры о строительстве завода в Европе. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщила The Wall Street Journal.

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По информации издания, с представителями компании ведут переговоры власти двух федеральных земель Германии и Нидерландов.

Речь идет о выпуске электромобилей и их аккумуляторов под одной крышей, сообщили изданию участники переговоров. 

Напомним, со времени своего основания в 2003 году Tesla стремительно развивается, но компания терпит убытки и сталкивается с утечкой руководящих кадров. Также проблемой являются аварии с участием электромобилей.

Глава компании Илон Маск констатировал, что за все 15 лет компания еще ни разу не добилась прибыли.

Ранее сообщалось, что производитель электромобилей уволит около девяти процентов своих сотрудников для сокращения расходов и сохранения рентабельности выпуска электрокаров. А в начале мая Tesla отчиталась об убытках пятый квартал подряд.

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Теги: Германия, завод, Нидерланды, Tesla Motors, Илон Маск
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Источник: Русская служба Deutsche Welle

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