Wizz Air анонсировал рейс из Харькова в Лондон

Украинские пассажиры, планирующие посетить Великобританию, уже могут бронировать билеты на сайте компании по ценам от 20 евро.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю depositphotos.com

Венгерская лоукостер Wizz Air с 13 ноября нынешнего года будет выполнять рейсы из Харьков в лондонский аэропорт Лутон. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Украинские пассажиры, планирующие посетить Великобританию, уже могут бронировать билеты на сайте компании по ценам от 609 гривен (около 20 евро).

Кроме открытия новых маршрутов в/из Харькова, Wizz Air также разместила третий самолет Airbus A320 на своей киевской базе и расширила сеть маршрутов из Львова в Дортмунд, Гданьск, Катовице и Лондон.

В сообщении отмечается, что Wizz Air предложит более 180 тысяч посадочных мест на рейсах в/из Украины в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, как Укрзализныцей добраться в Европу.