Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Facebook начались "чистки" перед выборами в США

Комментариев: 0
Соцсеть удалила десятки подозрительных страниц перед выборами в США. Аккаунты были связаны с предстоящими в Вашингтоне протестами.
Facebook удалил десятки подозрительных страниц перед выборами в США
Facebook удалил десятки подозрительных страниц перед выборами в США
depositphotos.com
Руководство социальной сети Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, которые отличались “скоординированным недостоверным поведением“, говорится в сообщении компании.

Читай также: Цукерберг потерял около 17 млрд долларов из-за негативных прогнозов

Из Facebook и Instagram были удалены 32 страницы и аккаунта. По данным руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

Отмечается, что обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе. 
 
В Facebook пока не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами.
 
В ноябре в США пройдут выборы в палату представителей в Конгрессе.
 
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: США, Выборы, Facebook, соцсети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь