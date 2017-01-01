В Facebook начались "чистки" перед выборами в США

Соцсеть удалила десятки подозрительных страниц перед выборами в США. Аккаунты были связаны с предстоящими в Вашингтоне протестами.

Facebook удалил десятки подозрительных страниц перед выборами в США depositphotos.com

Руководство социальной сети Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, которые отличались “скоординированным недостоверным поведением“, говорится в сообщении компании.

Читай также: Цукерберг потерял около 17 млрд долларов из-за негативных прогнозов Из Facebook и Instagram были удалены 32 страницы и аккаунта. По данным руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

Отмечается, что обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе.

В Facebook пока не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами.

В ноябре в США пройдут выборы в палату представителей в Конгрессе.