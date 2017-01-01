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Apple получила рекордную выручку

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Компания Apple заявила о рекордном уровне выручки в размере 53,26 млрд долларов, опубликовав результаты работы в третьем квартале 2018 года.
Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке
Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке
depositphotos.com

Доходы американской компании Apple в третьем квартале составили 53,26 млрд долларов, превысив на 17% показатель этого же периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета корпорации.

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Этот результат является наилучшим в третьем квартале за все годы. Согласно отчету, за прошедший квартал Apple удалось продать 41,3 млн смартфонов iPhone, 11,55 млн планшетов iPad и 3,7 млн ноутбуков MacBook.

Наиболее рентабельным продуктом в линейке Apple оказались iPhone, которые при небольшом росте числа проданных смартфонов (всего на 1%) увеличили доход компании на 29,91 млрд долларов. Этот показатель на 14% превышает аналогичный в третьем квартале прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что экс-сотрудник Apple украл секретные технологии компании.

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Теги: новости компаний, Apple, iPhone, выручка
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Источник: korrespondent.net

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