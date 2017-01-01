Коломойский отказался от части претензий - Приват

В суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску банка против своих бывших владельцев.

В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску ПриватБанка против бывших его владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба банка.

Читай также: Приватбанк стал частным Как сообщается, заседание началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля, при участии судьи Джастиса Фанкорта.

Отмечается, что незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что у банка есть достаточно доказательств об их мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов.

"Во время заседания банк представил Высокому суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска", - говорится в сообщении.

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В заявлении также говорится, что иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.

В пресс-службе также отметили, что во время заседания, ведущий адвокат ПриватБанка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

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