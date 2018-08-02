Северный поток-2: Нафтогаз надеется на США и Данию

Украина будет терять 3 млрд долларов в год при остановке транзита российского газа в Европу.

Строительство газопровода Северный поток-2 могут остановить американские санкции или позиция Дании. Об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Читай также: В ФРГ началась укладка труб для Северного потока-2 По его словам, Дания может отложить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с Северным потоком-2.

“У них есть закон, позволяющий им при вынесении соответствующего решения руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения также до сих пор нет“, - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что важным фактором являются американские санкции. По словам Витренко, в США есть понимание того, что Северный поток-2 - это “политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков и раскол европейских стран“.

“Дальше просто вопрос того, когда это будет транслировано в какие-то действия. Плюс мы также видим инициативу Конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против Северного потока-2. На это также есть надежды с нашей стороны“, - отметил Витренко.

Читай также: Эстония: В интересах Евросоюза запретить Северный поток-2 По его словам, Украина потеряет 3 млрд долларов в год при остановке транзита российского газа в страны Европейского союза. Эта сумма составляет около 3% ВВП.

Он также рассказал, при каких доходах от транзита Украина не будет против газопровода Северный поток-2.

“Европейские правила заключаются, как раз в том, что оператор просто покрывает свои. Меньше объем, значит больше тариф. Больший объем, значит меньше тариф. Это не линейная зависимость, но есть заметная зависимость тарифа от объема“, - подчеркнул он и добавил, что гарантией соблюдения нового транзитного контракта российской стороной при возможном его подписании будет вхождение капитал оператора ГТС консорциума европейских компаний.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов сохранить транзит газа через Украину.