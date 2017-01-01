МАУ оптимизирует расписание зимнего сезона 2018/2019

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" завершила планирование расписания сезона Зима 2018/2019.

В частности, с 20-го декабря авиакомпания увеличит частотность рейсов между Киевом и Бангкоком до шести в неделю, Киевом и Стамбулом – до трех ежедневных рейсов.

Кроме того, как сообщалось ранее, с 25 октября МАУ намерена выполнить ряд рейсов из Киева в Ла-Роману (Доминиканская Республика). Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам с интервалом в десять дней. С 27 декабря туристы получат возможность добраться до еще одного популярного курорта – Гоа.

В то же время, интенсивность полетов между Киевом и Алматы будет снижена с семи до четырех, а между Киевом и Астаной – до трех рейсов в неделю.

В зимний период будет незначительно сокращена частотность на таких европейских направлениях из Киева, как Ларнака, Венеция, Афины, Барселона, Мадрид, Рим, Франкфурт, Брюссель, Рига, Вильнюс, Стокгольм, Хельсинки, Лондон, Копенгаген, Анкара, Милан (Бергамо), Прага и Вена. Частотность дальнемагистральных рейсов в Пекин и Торонто сократится на один и два рейса в неделю, соответственно. Незначительным будет сокращение полетов в Тель-Авив, Баку, Ереван, Тбилиси, Амман и Тегеран. Из регионов Украины будет выполняться меньшее количество прямых международных рейсов из Ивано-Франковска в Валенсию и Аликанте, а также из Львова в Мадрид. На внутренних рейсах из Киева в Харьков и Львов будет выполняться на один рейс в неделю меньше.

“Решение об оптимизации зимнего расписания принято по итогам тщательного изучения потенциального спроса на отдельных направлениях и оценки экономического эффекта. Так, увеличение интенсивности полетов между Киевом и Бангкоком в зимний период продиктовано ростом интереса к этому направлению со стороны как пассажиров из Украины, так и туристов из Европы, путешествующих транзитом через Киев“, – отметил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко.

Решение о сокращении частотности части рейсов продиктовано выраженной сезонностью спроса, который снижается в зимнее время года, и временным сокращением флота в связи со сменой поколения Boeing-737 классической серии на авиалайнеры Нового Поколения. Таким образом, количество рейсов в предстоящем зимнем сезоне адаптировано под потенциальный спрос с учетом опыта нескольких предыдущих лет.