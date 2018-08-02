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Киев переплатил за коммерческий газ - Нафтогаз

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Глава компании считает, что спор столичных властей и НАК создан искусственно, чтобы покупать газ по завышенным ценам.
Нафтогаз и власти Киева продолжают переговоры о новом контракте
Нафтогаз и власти Киева продолжают переговоры о новом контракте
depositphotos.com
Власти Киева приобрела газ для ТЭЦ-5 у частной структуры дороже, чем цена Нафтогаза. Об этом написал в Facebook глава НАК Андрей Коболев.

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“Киевская власть приобрела газ для ТЭЦ-5 у частной структуры. Купила дороже, чем коммерческая цена Нафтогаза на август. И значительно дороже, чем цена по специальным обязательствам, которая была бы доступна городу, если бы Кличко выполнил свое обещание перед киевлянами и потратил предыдущий год на урегулирование проблемных вопросов с Киевэнерго”, - написал Коболев.

Он не исключает, что вся эта история была искусственно создана с простой целью - покупать газ у частных структур по завышенной цене.

“Интересный момент - долги перед частной компанией, которая аффилирована с этим самым господином Фуксом, в сумме 1,8 млрд грн Киевсовет радостно признал тихо, без демаршей и громких заявлений”, - добавил глава Нафтогаза.

Напомним, Счетная палата Украины планирует провести аудит премии сотрудникам Нафтогаза в размере $45,6 млн, которую назначил наблюдательный совет компании за их вклад в победу в судебной споре с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

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Теги: Киев, газ, Нафтогаз, КГГА, цена на газ, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.08.2018, 15:12
Оценка:  -1
гость
так и конфликт между газпромом и нахтотгазом тоже раздут чтоб покупать через посредников (кредиты-словаки-поляки и прочие прокладки). а навар с маржи оседает в карманах чинуш очень далеких от народа!Минусята скажут--в России покупали дороже чем в эвропе, но промолчат про скидки вплоть до 50%!
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