Киев переплатил за коммерческий газ - Нафтогаз

“Киевская власть приобрела газ для ТЭЦ-5 у частной структуры. Купила дороже, чем коммерческая цена Нафтогаза на август. И значительно дороже, чем цена по специальным обязательствам, которая была бы доступна городу, если бы Кличко выполнил свое обещание перед киевлянами и потратил предыдущий год на урегулирование проблемных вопросов с Киевэнерго”, - написал Коболев.

Он не исключает, что вся эта история была искусственно создана с простой целью - покупать газ у частных структур по завышенной цене.

“Интересный момент - долги перед частной компанией, которая аффилирована с этим самым господином Фуксом, в сумме 1,8 млрд грн Киевсовет радостно признал тихо, без демаршей и громких заявлений”, - добавил глава Нафтогаза.

Напомним, Счетная палата Украины планирует провести аудит премии сотрудникам Нафтогаза в размере $45,6 млн, которую назначил наблюдательный совет компании за их вклад в победу в судебной споре с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.