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Абоненты Vodafone увеличили потребление мобильного интернета в роуминге в 21 разПресс-релиз

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Абоненты Vodafone увеличили потребление мобильного интернета в роуминге в 21 раз

С момента запуска новой линейки роуминговых тарифов Vodafone в конце 2015 года наблюдается постоянный рост числа роумеров и потребляемых ими услуг.

Так во втором квартале 2018 общее количество роумеров выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом, число пользователей мобильного интернета в роуминге стало на 89% больше по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Наиболее популярным направлением для путешествий остаются страны Европейского союза – количество абонентов Vodafone, которые пользовались роумингом в странах ЕС выросло на 60%.

Такой рост потребления услуг, по мнению директора по маркетингу Vodafone Украина Андрея Отрощенко, обусловлен тем, что  Vodafone постоянно расширяет ряд предложений для общения абонентов в роуминге. "С момента запуска в 2015 году популярной услуги "Роуминг, как дома", абонентам были предложены самые разнообразные услуги для того, чтобы каждый мог подобрать для себя оптимальный пакет - это и "Безвиз уикенд", и "Украина онлайн", и "Горячий отпуск". Из последних инноваций стоит отметить, запущенный впервые в Украине, безлимитный месседжинг в роуминге для общения в Viber, WhatsApp, Skype", - отметил Андрей Отрощенко.

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