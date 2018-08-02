Капитализация Apple превысила триллион долларов

Компания Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в триллион долларов.

Рыночная стоимость американской компании Apple Inc. в ходе торгов превысила триллион долларов, сообщает Bloomberg

Читай также: Apple получила рекордную выручку Бумаги компании подорожали на 2,5%, до 206,5 долларов за акцию. Ранее котировки превышали 207,04 долларов за акцию.

Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в триллион долларов. Ранее это удавалось только китайской PetroChina в конце 2007 года, однако ее акции после этого сразу резко упали.