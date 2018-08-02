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Капитализация Apple превысила триллион долларов

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Компания Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в триллион долларов.
Капитализация Apple преодолела отметку в один триллион долларов
Капитализация Apple преодолела отметку в один триллион долларов
depositphotos.com
Рыночная стоимость американской компании Apple Inc. в ходе торгов превысила триллион долларов, сообщает Bloomberg.

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Бумаги компании подорожали на 2,5%, до 206,5 долларов за акцию. Ранее котировки превышали 207,04 долларов за акцию.

Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в триллион долларов. Ранее это удавалось только китайской PetroChina в конце 2007 года, однако ее акции после этого сразу резко упали.
 
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Теги: США, Apple, капитализация, акции компании
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Источник: korrespondent.net

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