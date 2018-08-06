Одесский авиазавод будет выпускать самолеты совместно с Чехией и США

В компании хотят объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современными западными наработками.

Государственное предприятие Одесский авиационный завод, входящее в состав государственного концерна Укроборонпром, американская компания Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине. Об этом говорится в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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"Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача - объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему", - говорится в сообщении.

Предприятия также договорились о создании международного регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

Как сообщалось, 14 июня в международном аэропорту Киев имени Сикорского (Жуляны) произошла авария самолета авиакомпании Bravo. Во время посадки самолет задел крылом землю, после чего его развернуло и выбросило за пределы посадочной полосы.

Позже стало известно, что в Украине запретят использование самолетов старше 20 лет.