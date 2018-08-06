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Одесский авиазавод будет выпускать самолеты совместно с Чехией и США

Комментариев: 6
В компании хотят объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современными западными наработками.
Одесский авиазавод договорился о совместном выпуске самолетов
Одесский авиазавод договорился о совместном выпуске самолетов
depositphotos.com

Государственное предприятие Одесский авиационный завод, входящее в состав государственного концерна Укроборонпром, американская компания Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине. Об этом говорится в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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"Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача - объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему", - говорится в сообщении.

Предприятия также договорились о создании международного регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

Как сообщалось, 14 июня в международном аэропорту Киев имени Сикорского (Жуляны) произошла авария самолета авиакомпании Bravo. Во время посадки самолет задел крылом землю, после чего его развернуло и выбросило за пределы посадочной полосы.

Позже стало известно, что в Украине запретят использование самолетов старше 20 лет.

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Теги: США, Одесса, Чехия, завод, Авиастроение, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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hooting_owls    06.08.2018, 18:09
Оценка:  0
hooting_owls
Удивительно, но фото к статье используется еще на десятке сайтов. А где реальная фотография цехов нового гиганта авиастроения в Одессе?
гость  (аноним)  06.08.2018, 18:06
Оценка:  0
гость
Посмотрел в интернете: Aviastar Invest Corp. Gennadiy Kreymerman, director. Занимается торговлей самолетов и !!! ...подсолнечного масла!
Глод    06.08.2018, 17:55
Оценка:  0
Глод
Будут ремонтировать чешские и американские самолеты и вертолеты.
Hekkler    06.08.2018, 17:35
Оценка:  0
Hekkler
ТЗа последние 4 годы вроде как уже собирались производить Русланы с Китаем и Ан-148, кажется, с Саудовской Аравией или ОАЭ. Медия ж захлебывались от восторга в предчувствии очередной перемогы. И шо, никак? Теперь с чехами...
гость  (аноним)  06.08.2018, 17:29
Оценка:  -2
гость
главное выше и больше скакать...да и горланить громче про славу
гость  (аноним)  06.08.2018, 17:06
Оценка:  -1
гость
бу-га-га! ждем новую серию дельталетов по небюджетным ценам и вертоплюев серии лэв-1!
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