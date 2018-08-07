Украина повышает тарифы за хранение газа

Новая методика обеспечивает переход от оплаты за объемы хранения газа — к заказу мощностей хранения в ПХГ.

С августа Укртрансгаз предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам, сообщает пресс-служба компании.

Новые тарифы без НДС составят:

на закачку природного газа в ПХГ — 172 грн за тыс. куб. м в сутки (предыдущий тариф — 32,9 грн за тыс. куб. м);

на хранение — 64,4 грн за тыс. куб. м в сутки (ранее — 46,2 грн за тыс. куб. м)

на отбор — 67,1 грн за тыс. куб. м в сутки (до того — 32,9 грн за тыс. куб. м).

Эти же тарифы будут применяться и на услугу “таможенный склад”.

Читай также: Киев переплатил за коммерческий газ - Нафтогаз Изменение тарифов проведено в соответствии с новой Методикой определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилищах, в которых применяется режим регулируемого доступа. В частности, Методика обеспечивает переход от оплаты за объемы хранения (закачки, отбора) газа — к заказу мощностей хранения (закачка, отбор) газа в ПХГ.

Кроме того, как отметили в компании, предварительные тарифы действовали с 2013 года, а с тех пор структура тарифа существенно изменилась: выросли цены, особенно на природный газ для производственно-технологических потребностей, изменились макроэкономические показатели — официальный курс гривны, минимальная заработная плата, цены на энергоносители и тому подобное.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов сохранить транзит газа через Украину.