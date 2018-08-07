Украина повышает тарифы за хранение газа
С августа Укртрансгаз предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам, сообщает пресс-служба компании.
Новые тарифы без НДС составят:
- на закачку природного газа в ПХГ — 172 грн за тыс. куб. м в сутки (предыдущий тариф — 32,9 грн за тыс. куб. м);
- на хранение — 64,4 грн за тыс. куб. м в сутки (ранее — 46,2 грн за тыс. куб. м)
- на отбор — 67,1 грн за тыс. куб. м в сутки (до того — 32,9 грн за тыс. куб. м).
Эти же тарифы будут применяться и на услугу “таможенный склад”.
Читай также: Киев переплатил за коммерческий газ - Нафтогаз
Изменение тарифов проведено в соответствии с новой Методикой определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилищах, в которых применяется режим регулируемого доступа. В частности, Методика обеспечивает переход от оплаты за объемы хранения (закачки, отбора) газа — к заказу мощностей хранения (закачка, отбор) газа в ПХГ.
Кроме того, как отметили в компании, предварительные тарифы действовали с 2013 года, а с тех пор структура тарифа существенно изменилась: выросли цены, особенно на природный газ для производственно-технологических потребностей, изменились макроэкономические показатели — официальный курс гривны, минимальная заработная плата, цены на энергоносители и тому подобное.
Ранее сообщалось о том, что Путин готов сохранить транзит газа через Украину.
Полная версия правил
Скорее всего, те укр. фирмы, которые поставляют газ укр. предприятиям и будут платить. Далее они поднимут цены, потом по цепочке поднимут цены укр. предприятия и как следствие рост цен