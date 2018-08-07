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Украина повышает тарифы за хранение газа

Комментариев: 4
Новая методика обеспечивает переход от оплаты за объемы хранения газа — к заказу мощностей хранения в ПХГ.
Укртрансгаз изменил стоимость своих услуг
Укртрансгаз изменил стоимость своих услуг
depositphotos.com

С августа Укртрансгаз предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам, сообщает пресс-служба компании.

Новые тарифы без НДС составят:

  • на закачку природного газа в ПХГ — 172 грн за тыс. куб. м в сутки (предыдущий тариф — 32,9 грн за тыс. куб. м);
  • на хранение — 64,4 грн за тыс. куб. м в сутки (ранее — 46,2 грн за тыс. куб. м)
  • на отбор — 67,1 грн за тыс. куб. м в сутки (до того — 32,9 грн за тыс. куб. м).

Эти же тарифы будут применяться и на услугу “таможенный склад”.

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Изменение тарифов проведено в соответствии с новой Методикой определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилищах, в которых применяется режим регулируемого доступа. В частности, Методика обеспечивает переход от оплаты за объемы хранения (закачки, отбора) газа — к заказу мощностей хранения (закачка, отбор) газа в ПХГ.

Кроме того, как отметили в компании, предварительные тарифы действовали с 2013 года, а с тех пор структура тарифа существенно изменилась: выросли цены, особенно на природный газ для производственно-технологических потребностей, изменились макроэкономические показатели — официальный курс гривны, минимальная заработная плата, цены на энергоносители и тому подобное.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов сохранить транзит газа через Украину.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: газ, тарифы, Укртрансгаз, ПХГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  07.08.2018, 12:14
Оценка:  -2
гость
ДА КУЙ ЛИ РАЗНИЦА! Украина запланирована западом в пику России, так что сделают все чтоб народ Украины рванул в Россию и ослабил ее мощь! Спасибо за минусы заранее!
cha73    07.08.2018, 11:49
Оценка:  -1
cha73
ошибка в описании тарифов: не 172 грн, а 0,172 должно быть на хранение, и 64,4 грн на закачку. Всегда смотрите первоисточник (постановление НКРЕКП).
гость  (аноним)  07.08.2018, 11:10
Оценка:  -1
гость
А нахуя ЕС хранить газ и оплачивать его содержание в ПХГ, если сейчас реверсом Украина газ из ЕС получает
Скорее всего, те укр. фирмы, которые поставляют газ укр. предприятиям и будут платить. Далее они поднимут цены, потом по цепочке поднимут цены укр. предприятия и как следствие рост цен
гость  (аноним)  07.08.2018, 10:59
Оценка:  -1
гость
а кто эти тарифы будет оплачивать? Если ЕС то Северный Поток 2 сейчас в 2 раза быстрее строить будут
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