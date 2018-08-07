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Иностранцы скупают сверхлегкие украинские самолеты

Комментариев: 3
Больше всего заказов приходит из Австралии, США, почти со всех стран ЕС и Южной Кореи. Также есть покупатели из Фиджи и Новой Зеландии.
Такое заявление сделал Гройсман
Такое заявление сделал Гройсман
depositphotos.com

Украинский завод Аэропракт продает маленькие самолеты-ультралайты в два десятка стран. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже было продано более тысячи самолетов.

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Компания занимается выпуском самолетов-ультралайтов 27 лет и входит в тройку мировых лидеров по выпуску легких и суперлегких самолетов. Предприятие производит 90 самолетов в год. Эти самолеты покупают в 17 странах мира.

Больше всего экспортируется в Австралию, США, почти во все страны ЕС и Южную Корею. Есть заказ с Фиджи и Новой Зеландии.

Предприятием разработано 10 моделей ультралайтов, самые популярные - А-22 и А-32.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретят использование самолетов старше 20 лет.

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Теги: авиация, самолет, видео, Авиастроение, самолеты, Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Entente    07.08.2018, 15:12
Оценка:  0
Entente
Каково участие и в чем заслуга Гройсмана в успешной работе предприятия ООО Аэропракт?
гость  (аноним)  07.08.2018, 15:11
Оценка:  0
гость
90 легкомоторных самолетов в год... это достижение? Как скутеры для подростков клепать можно!
hooting_owls    07.08.2018, 15:28
Оценка:  0
hooting_owls
По сравнению с объемом выпуска государственного предприятия Антонов, а именно 0.0 самолетов последние 2 года, то 90 ультралегких самолетов в год это несомненный успех частного бизнеса.
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