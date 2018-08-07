Иностранцы скупают сверхлегкие украинские самолеты

Больше всего заказов приходит из Австралии, США, почти со всех стран ЕС и Южной Кореи. Также есть покупатели из Фиджи и Новой Зеландии.

Украинский завод Аэропракт продает маленькие самолеты-ультралайты в два десятка стран. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже было продано более тысячи самолетов.

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Компания занимается выпуском самолетов-ультралайтов 27 лет и входит в тройку мировых лидеров по выпуску легких и суперлегких самолетов. Предприятие производит 90 самолетов в год. Эти самолеты покупают в 17 странах мира.

Больше всего экспортируется в Австралию, США, почти во все страны ЕС и Южную Корею. Есть заказ с Фиджи и Новой Зеландии.

Предприятием разработано 10 моделей ультралайтов, самые популярные - А-22 и А-32.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретят использование самолетов старше 20 лет.