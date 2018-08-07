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Газпром сократил поставки в Европу через Украину и Беларусь

Комментариев: 3
Заявка на транзит газа через Украину по ужгородскому коридору на вторник – на уровне 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем факт прокачки понедельника.
Газпром пока не комментирует снижение объемов транзита
Газпром пока не комментирует снижение объемов транзита
depositphotos.com

Российский газовый монополист Газпром с начала недели сократил физические поставки газа в Европу через Украину и Беларусь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные газотранспортных операторов Европы во вторник, 7 августа.

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Так, заявка на транзит газа через Украину по ужгородскому коридору на вторник – на уровне 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем факт прокачки понедельника – 147 млн куб. м. При этом ближайшие ремонтные работы в Украине на ужгородском коридоре начнутся только 14 августа. В России никаких аварий в центральной части страны не было, ремонтов нет.

Кроме того, в понедельник поставки газа в Германию по газопроводу Ямал-Европа снизились на 12% – до 77 млн куб. м с 88 млн куб. м в воскресенье. При этом ближайшее ограничение работы этого газопровода в связи с ремонтом запланировано только на 8 августа на одни сутки, сообщает газотранспортная компания Gascade.

На сайте Газпрома в разделе REMIT, где компания раскрывает данные об объемах транзита и обстоятельствах его изменения, комментарии на этот счет отсутствуют.

Ранее сообщалось о том, что Коболев заявил об угрозах.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Россия, Украина, газ, Беларусь, Газпром, транзит, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.08.2018, 16:19
Оценка:  0
гость
почему в каждой статье к0стрюлеголовые х0хлож0пые свин0ёбы называют газпром газовым монополистом... если в России есть ещё ИТЕРА и НОВАТЕК
para-trooper    07.08.2018, 15:53
Оценка:  +2
para-trooper
Так лето и вообще жара в Европе дикая
YSL    07.08.2018, 15:40
Оценка:  -1
YSL
"Северный поток"-2 с июля продолжил своё строительство. Осталось совсем немного, когда перекроют на фиг этот транзит.
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