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Резко увеличилось число вирусов, ворующих деньги через мобильные приложения

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Вредные трояны после проникновения в смартфоны подменяют собой банковский софт и другие идентификационные данные клиента.
Резко выросло число вирусов, предназначенных для взлома банковских приложений мобильных устройств
Резко выросло число вирусов, предназначенных для взлома банковских приложений мобильных устройств
depositphotos.com

Число вирусов, предназначенных для взлома банковских приложений мобильных устройств, выросло в 3,2 раза с начала второго квартала 2018 года. Об этом со ссылкой на исследование Лаборатории Касперского сообщает во вторник, 7 августа, Коммерсант.

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Отмечено, что вредные трояны после проникновения в смартфоны подменяют собой не только банковский софт, но и приложения вызова такси, соцсети и другие идентификационные данные клиента. После этого вирус получает логин и пароль банковской карты и ворует деньги со счетов.

По словам экспертов, наиболее уязвимы для данных троянов мобильные устройства с операционной системой Android. При этом после заражения вирусом вернуть украденные с банковских карт деньги очень трудно, поскольку в большинстве случаев ответственность за взлом лежит на самих клиентах.

Для защиты от киберугроз специалисты советуют использовать последние версии операционных систем, вовремя обновлять приложения, устанавливать их только из официальных маркетов и придумывать сложные пароли на аккаунты, приложения и на само устройство.

Ранее сообщалось о том, как защитить свой бизнес от кибератак.

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Теги: вирусы, деньги, смартфон, мошенничество, Банковская система, Касперский, киберпреступность, троян, мобильное приложение, смартфоны
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Источник: korrespondent.net

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