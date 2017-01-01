Крупный украинский производитель соков построит новый завод в Польше

Предприятие в Мазовецком воеводстве сможет перерабатывать до 4,5 тысяч тонн яблок, а также 700 тонн ягод в сутки.

Сейчас T.B.Fruit владеет двумя заводами в Польше общей производительностью переработки 3 тысяч тонн яблок в сутки depositphotos.com

Один из крупнейших игроков украинского рынка соков – группа компаний T.B. Fruit планирует построить третий завод по переработки яблок и ягод в Мазовецком воеводстве Польши за 40 млн евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора по производству T.B.Fruit Олега Мочалюка во вторник, 7 августа.

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"Сейчас мы находимся на стадии проектирования производственных линий. Уже есть готовый проект строительства, получено разрешение на строительство в государственных органах. Планируемое начало строительства – 2019-2020 гг", – рассказал он.

По словам Мочалюка, третий завод будет иметь производительность 3 тысячи тонн яблок в сутки с возможностью увеличения до 4,5 тысяч тонн, по переработке ягод – до 700 тонн в сутки.

Сейчас T.B.Fruit владеет двумя заводами в Польше (первый куплен в 2010 году, второй – в 2012 году) общей производительностью переработки 3 тысяч тонн яблок в сутки.

Кроме яблок, на польских заводах перерабатывается клубника, малина, смородина, вишня, арония, красная смородина, крыжовник.

T.B. Fruit ведет свою деятельность в Польше, в Украине и Молдове. В состав группы входят собственные садовые угодья, восемь заводов по переработке фруктов и овощей, а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. Совокупная мощность группы составляет около 100 тысяч тонн концентрированного сока в год, из которых 4% – органические. С 2011 года Т.B. Fruit производит соки прямого отжима под торговой маркой Galicia.

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