ГФС обжаловала отмену миллиардного штрафа Коболеву

Пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба, предыдущее решение суда об отмене штрафа не вступит в силу.

Судебные разбирательства по делу о штрафе в семь миллиардов Андрею Коболеву продолжаются facebook.com

Государственная фискальная служба подала апелляционную жалобу на решение суда, которым отменяют начисление главе Нафтогаза Андрею Коболеву штрафа в размере более семи миллиардов грн за нарушение таможенных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ ГФС на соответствующий запрос.

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“Энергетической таможней ГФС, в сроки, установленные Кодексом административного судопроизводства, подана апелляционная жалоба на указанное решение суда“, - сообщили в ГФС.

Ранее сообщалось о том, что Коболеву был куплен бронированный Кадиллак.