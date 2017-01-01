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ГФС обжаловала отмену миллиардного штрафа Коболеву

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Пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба, предыдущее решение суда об отмене штрафа не вступит в силу.
Судебные разбирательства по делу о штрафе в семь миллиардов Андрею Коболеву продолжаются
Судебные разбирательства по делу о штрафе в семь миллиардов Андрею Коболеву продолжаются
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Государственная фискальная служба подала апелляционную жалобу на решение суда, которым отменяют начисление главе Нафтогаза Андрею Коболеву штрафа в размере более семи миллиардов грн за нарушение таможенных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ ГФС на соответствующий запрос.

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“Энергетической таможней ГФС, в сроки, установленные Кодексом административного судопроизводства, подана апелляционная жалоба на указанное решение суда“, - сообщили в ГФС.

Ранее сообщалось о том, что Коболеву был куплен бронированный Кадиллак.

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Теги: суд, Нафтогаз, штраф, апелляция, Андрей Коболев, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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