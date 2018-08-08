Илон Маск хочет выкупить все акции Tesla
При цене в 420 долларов за акцию, которую предложил бизнесмен, сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов.
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. Об этом бизнесмен написал во вторник, 7 августа, в Twitter.
“Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию - ред.). Финансирование обеспечено“, - сообщил Маск.
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.— Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.
Как отмечает Reuters, при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сам Маск владеет около 20% акций компании.
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По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров.
Маск указал, что у них есть два пути - продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд, и выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск стал советником Трампа.
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