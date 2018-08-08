Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Илон Маск хочет выкупить все акции Tesla

Комментариев: 1
При цене в 420 долларов за акцию, которую предложил бизнесмен, сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов.
Илон Маск
Илон Маск
wikipedia.org

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. Об этом бизнесмен написал во вторник, 7 августа, в Twitter.

“Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию - ред.). Финансирование обеспечено“, - сообщил Маск.

Как отмечает Reuters, при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сам Маск владеет около 20% акций компании.

Читай также: СМИ: Tesla построит большой завод в Европе

По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров. 
 
Маск указал, что у них есть два пути - продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд, и выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.
 
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск стал советником Трампа.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: акции, биржа, Tesla Motors, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.08.2018, 14:40
Оценка:  0
гость
сам у себя выкупает... значит дела неважнецкие у теслы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь