Илон Маск хочет выкупить все акции Tesla

При цене в 420 долларов за акцию, которую предложил бизнесмен, сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. Об этом бизнесмен написал во вторник, 7 августа, в Twitter.

“Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию - ред.). Финансирование обеспечено“, - сообщил Маск.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

Как отмечает Reuters, при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сам Маск владеет около 20% акций компании.

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По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров.

Маск указал, что у них есть два пути - продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд, и выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.