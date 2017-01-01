Пилоты Ryanair проведут 24-часовую забастовку

Пилоты откажутся обслуживать рейсы, вылетающие из аэропортов ФРГ с 15.00 пятницы, 10 августа.

Немецкие пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair объявили 24-часовую забастовку. Об этом сообщил профсоюз пилотов Cockpit на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне. Забастовкой будут охвачены все рейсы авиакомпании, вылетающие из немецких аэропортов с 4.01 по Киеву 10 августа до 3.59 часов по Киеву 11 августа.

Читай также: Авиакомпании должны украинцам €2 млн за задержки рейсов Руководство авиакомпании не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, заявил председатель Cockpit Мартин Лохер. Он принес "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки пилотов. При этом ответственность за акцию глава Cockpit на менеджмент Ryanair.

Таким образом, немецкие пилоты присоединяются к намеченным на тот же день забастовкам коллег в других европейских странах, требующих улучшения условий работы. 10 августа будут бастовать также пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии и Швеции. Как отмечает издание Focus, это будет наиболее масштабная забастовка в истории Ryanair. Авиакомпания уже аннулировала в связи со стачкой 146 из 2400 планировавшихся на этот день рейсов в Европе.

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Объединение Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора Tui, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing 737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96 процентов опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Киев обвинил НАБУ в аварии самолета.