В Нью-Йорке перестанут выдавать лицензии водителям Uber

Власти Нью-Йорка намерены временно прекратить выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси Uber.

В Нью-Йорка заморозят выдачу лицензий водителям Uber depositphotos.com

Выдача новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, в том числе и Uber, будет временно приостановлена, сообщает The Wall Street Journal

Читай также: HR-директор Uber уволилась из-за обвинений в дискриминации Основной причиной такого решения городского совета города является борьба с пробками.

Кроме того, власти таким образом пытаются предотвратить снижение заработков таксистов из официальных служб.