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В Нью-Йорке перестанут выдавать лицензии водителям Uber

Комментариев: 1
Власти Нью-Йорка намерены временно прекратить выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси Uber.
В Нью-Йорка заморозят выдачу лицензий водителям Uber
В Нью-Йорка заморозят выдачу лицензий водителям Uber
depositphotos.com
Выдача новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, в том числе и Uber, будет временно приостановлена, сообщает The Wall Street Journal.

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Основной причиной такого решения городского совета города является борьба с пробками.

Кроме того, власти таким образом пытаются предотвратить снижение заработков таксистов из официальных служб.
 
В Нью-Йорке зарегистрировано более 80 тысяч служб онлайн-заказа такси Uber и Lyft.

Напомним,  Uber повысил тарифы в Украине.
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Теги: Нью-Йорк, лицензия, такси, Uber, такси Uber
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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PitXBull  (аноним)  09.08.2018, 15:17
Оценка:  0
PitXBull
вот блин п.идарасы люди придумали конкуретнтоспосбоную идею так они ее ограничивают решением властей
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