В Нью-Йорке перестанут выдавать лицензии водителям Uber
Власти Нью-Йорка намерены временно прекратить выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси Uber.
Выдача новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, в том числе и Uber, будет временно приостановлена, сообщает The Wall Street Journal.
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Основной причиной такого решения городского совета города является борьба с пробками.
Кроме того, власти таким образом пытаются предотвратить снижение заработков таксистов из официальных служб.
В Нью-Йорке зарегистрировано более 80 тысяч служб онлайн-заказа такси Uber и Lyft.
Напомним, Uber повысил тарифы в Украине.
Напомним, Uber повысил тарифы в Украине.
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