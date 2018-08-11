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В Рошен заявили о продаже бракованной продукции под ее брендом

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В Рошен посоветовали потребителям не покупать продукцию на стихийных рынках, обращать внимание на условия хранения, внешний вид и состояние упаковки.
В Рошен обнаружили продажу некондиционной продукции
В Рошен обнаружили продажу некондиционной продукции
depositphotos.com

Кондитерская корпорация Рошен обнаружила реализацию третьими лицами некондиционной условно пригодной продукции под ТМ Roshen в Донецкой области. Об этом соообщила пресс-служба компании в пятницу, 10 августа.

“Мы обнаружили продажу некондиционной продукции организациями, которые покупали у нас некондиционную условно пригодную продукцию по договору на предмет покупки тары и сырья, а не продукции готовой к употреблению. Корпорация не обладала какой-либо информацией, о продаже этими организациями некондиционной продукции как готовых кондитерских изделий, ведь это не соответствует договоренностям с покупателем“, – говорится в сообщении.

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В Рошен подчеркнули, что к некондиционной продукции они относят в том числе и продукцию с различными по характеру дефектами, однако безопасную и пригодную к употреблению.

В корпорации указали, что намерены принимать меры в целях предупреждения возникновения подобных ситуаций в будущем.

“В связи со сложившийся ситуацией мы советуем потребителям не покупать продукцию на стихийных рынках, обращать внимание на условия хранения, внешний вид и состояние упаковки. Покупатель также вправе потребовать от продавца информацию о продукции: о составе, сроке годности и производителе“, – напомнили в корпорации.

Ранее сообщалось о том, что Рошен считает Киевский торт только своим.

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Теги: продукты, Донецкая область, донбасс, Roshen, продукты питания, кондитерская фабрика, Рошен, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.08.2018, 21:33
Оценка:  0
гость
Я знаю кто это нам делает. Не буду у них конфеты покупать! И не поеду туда больше. Лучше умру от хорошей жизни здесь.
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