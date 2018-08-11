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Укрзализныця подсчитала прибыль от сообщения с РФ

Комментариев: 1
За шесть месяцев 2018 года железнодорожные перевозки в Россию принесли 177,58 миллиона гривен.
Украина планирует прекратить пассажирское ж/д сообщение с Россией
Украина планирует прекратить пассажирское ж/д сообщение с Россией
depositphotos.com

Железнодорожное сообщение с Россией принесло Укрзализныце за первое полугодие 2018 года 177,58 миллиона гривен прибыли. Об этом сообщается на сайте УЗ 10 августа.

Почти 63 миллиона гривен принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва. На втором месте оказался поезд №74/73 Львов - Москва (38 миллионов гривен).

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Также прибыль принесли поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва. Однако суммы не называются.

Сейчас проездные документы на поезда сообщением Украина - Россия продаются без скидок, которые действуют на других международных направлениях.

Только за 2018 год Украина перевезла в данном направлении 358,9 тысячи пассажиров. Это на 17,1 процента меньше показателя прошлого года.

Ранее сообщалось о том, кто заработает и кто потеряет на отмене поездов в РФ.

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Теги: Поезд, Укрзалізниця, прибыль, железная дорога, Укрзализныця, Киев-Москва
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.08.2018, 21:28
Оценка:  0
гость
Очень маленькая прибыль. Пусть пешком теперь в Россию ходят. Что бы ещё такого сделать?
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