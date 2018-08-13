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Укроборонпром создаст пять групп предприятий - СМИ

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На базе Укроборонпрома создаются пять групп предприятий, условно названных кластерами, к работе которых активно подключаются частные предприятия ОПК.
Компании будут созданы на базе госконцерна
Компании будут созданы на базе госконцерна
facebook.com/ukroboronprom

У госконцерна Укроборонпром появился наблюдательный совет, который возглавил Михаил Згуровский. В его состава вошел и американский эксперт Энтони Тетер, в свое время возглавлявший в США Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, известное как DARPA. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

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По его словам, аналог такой структуры создается и в Украине. На базе Укроборонпрома создаются пять групп предприятий, условно названных кластерами, к работе которых активно подключаются частные предприятия ОПК.

"Наблюдательный совет Укроборонпрома принял решение о создании пяти кластеров: авиационного, бронетанкового, судостроения и морской техники, высокоточного оружия и боеприпасов, а также средств радиолокации, радиосвязи и РЭБ. Более того, предусмотрено не только формирование центров координации их работы, но даже наблюдательные советы в каждом из объединений предприятий с участием негосударственных экспертов, специалистов частных оружейных компаний и генеральных конструкторов по направлениям. Если бы эта идея была реализована, ее можно было бы назвать важным шагом к оздоровлению прогнившего остова ОПК", - добавил Бадрак.

Позже стало известно, что в Украине запретят использование самолетов старше 20 лет.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: военные, Укроборонпром, военная техника, оборонная промышленность
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Источник: korrespondent.net

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