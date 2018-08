Байкеры намерены бойкотировать Harley-Davidson – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что владельцы мотоциклов Harley-Davidson планируют бойкот компании, если она переведет производство за рубеж.

“Многие другие компании стремятся попасть к нам, включая конкурентов Harley. Очень плохое решение (уйти с рынка США – ред.)!“ – написал американский лидер в Twitter в воскресенье, 12 августа.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.