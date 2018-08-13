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Байкеры намерены бойкотировать Harley-Davidson – Трамп

Комментариев: 1
Многие байкеры намерены объявить бойкот Harley-Davidson в связи с тем, что компании выводит часть производства за пределы США, сообщил Трамп.
Трамп поссорился с Harley-Davidson
Трамп поссорился с Harley-Davidson
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что владельцы мотоциклов Harley-Davidson планируют бойкот компании, если она переведет производство за рубеж.

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“Многие другие компании стремятся попасть к нам, включая конкурентов Harley. Очень плохое решение (уйти с рынка США – ред.)!“ – написал американский лидер в Twitter в воскресенье, 12 августа.

Ранее сообщалось о заявлении Трампа о том, что Европа будет покупать больше газа у США.

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Теги: США, мотоциклы, Трамп, бойкот, Harley-Davidson
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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apollon    13.08.2018, 14:58
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apollon
а ну если трамп сообщил то коечно )))) он только не сказал что байкеры из клуба ночные волки подконтрольного его наальнику из кремля!!! а остальным пофиг лиш бы качество было ок!
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