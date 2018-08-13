Стало известно, за сколько могут продать Приват

Стратегия развития банка предполагает его продажу в 2022 году. В Кабмине подсчитали возможную стоимость учреждения к этому сроку.

Кабинет министров оценил в 40-65 млрд гривен стоимость ПриватБанка к 2022 году. Оценка была рассчитана для стратегии развития банка до 2022 года, передают Украинские новости.

В документе отмечается, что с декабря 2016 правительство уже докапитализировало ПриватБанк на 155,4 млрд гривен.

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"Мультипликатор продажи (цена/стоимость капитала) может составлять от 1,4 в раза развития банка как универсального до 1,8 при концентрации банка только на платежи, работы с ликвидностью и отказа от всех рисковых операций", – говорится в расчетах.

При этом Приватбанк будет строить свою работу по схеме "сбалансированное развитие с избирательным подходом к корпоративным клиентам". Согласно этой схеме построения работы предполагается сохранение доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

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Эта схема реализации стратегии предполагает, что стоимость банка к 2022 году составит 62 млрд гривен, а мультипликатор продаж составит 1,7.

Вместе с тем, суммарные дивиденды от продажи банка могут принести государству около 19 млрд гривен до 2022 года.

Этот вариант стратегии предполагает чистая прибыль банка в 2022 году на уровне 8 млрд гривен и доходность акционерного капитала в 25%.

Ранее сообщалось о том, как клиентам ПриватБанка уберечься от писем "счастья".