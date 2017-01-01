Google продолжает отслеживать передвижения пользователей - АР

Компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.

Многие сервисы Google на айфонах и Android-устройствах хранят данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Associated Press.

Читай также: Google получит от Еврокомиссии рекордный штраф - СМИ По данным СМИ, Google заранее спрашивает у пользователя разрешения на то, чтобы приложения, например, Google Maps, использовали геолокацию. На странице поддержки Google сказано, что пользователи, отключившие ее, "блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений". Журналисты Associated Press выяснили, что это не соответствует действительности.

Эксперимент показал, что после того, как пользователи отключили историю передвижений, но не изменили настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают автоматически сохранять данные о местоположении.

В частности, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android. Также выводы журналистов подтвердили исследователи из Принстонского университета.

Ранее сообщалось о том, что Гугл обвинили в слежке за пользователями.