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Google продолжает отслеживать передвижения пользователей - АР

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Компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.
Выводы журналистов подтвердили исследователи из Принстонского университет
Выводы журналистов подтвердили исследователи из Принстонского университет
depositphotos.com

Многие сервисы Google на айфонах и Android-устройствах хранят данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Associated Press.

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По данным СМИ, Google заранее спрашивает у пользователя разрешения на то, чтобы приложения, например, Google Maps, использовали геолокацию. На странице поддержки Google сказано, что пользователи, отключившие ее, "блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений". Журналисты Associated Press выяснили, что это не соответствует действительности.

Эксперимент показал, что после того, как пользователи отключили историю передвижений, но не изменили настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают автоматически сохранять данные о местоположении.

В частности, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android. Также выводы журналистов подтвердили исследователи из Принстонского университета.

Ранее сообщалось о том, что Гугл обвинили в слежке за пользователями.

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Теги: Google, Google Android, Android, Слежка, Google Maps, геолокация
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Источник: korrespondent.net

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