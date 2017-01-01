В Газпроме заявили о росте прибыли в 16 раз

Российский газовый концерн получил максимальную прибыль за последние шесть лет – с 2012 года.

Совокупные активы Газпрома с начала 2018 года увеличились на 1% depositphotos.com

Чистая прибыль концерна Газпром по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года в 16,3 раза – до 284,1 млрд рублей (4,27 млрд долларов).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ежеквартальный отчет Газпрома во вторник, 14 августа.

Читай также: "Троянский конь": Сколько потеряет Украина от строительства Северного потока-2 Отмечается, что этот показатель является максимальным для полугодовой прибыли головной компании за последние шесть лет – с 2012 года. Тогда было заработано 382 млрд рублей.

Выручка Газпрома в отчетном периоде увеличилась на 18,4%, до 2,47 трлн рублей, валовая прибыль выросла на 41,7%, до 1,21 трлн рублей. Прибыль от продаж увеличилась в два с половиной раза – до 473,7 млрд рублей. Доналоговая прибыль возросла в 5,6 раза, до 382,12 млрд рублей.

Совокупные активы компании с начала 2018 года увеличились на 1%, до 14,52 трлн рублей, совокупные обязательства выросли на 1,1%, до 4,11 трлн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Украине на зиму не хватает газа.