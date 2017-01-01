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В Украине прекратил работу еще один банк

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Банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
НБУ отозвал лицензию у DV Bank
НБУ отозвал лицензию у DV Bank
depositphotos.com

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ДиВи Банка (DV Bank). Соответствующее решение принято правлением НБУ во вторник, 14 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом, НБУ отмечает, что банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

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ДиВи Банк – уже пятый банк, который принял такое решение. Нацбанк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у банков Финансовый партнер, Апекс-Банк, Промышленно-финансовый банк и Кредит Оптима Банк. Кроме того, в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.

По данным НВ, акционерами ДиВи Банка являются Александр Горбачевский (40%), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

Отмечается, что в марте 2017 года суд арестовал имущество председателя правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского по делу о присвоении 129 млн грн. А в апреле того же года Печерский райсуд Киева арестовал самого Горбачевского.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить свои деньги при падении гривны.

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Теги: банки, НБУ, закрытие, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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