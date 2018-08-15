В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

Причиной остановки выпуска стали западные санкции. Крымчанам предлагают перейти на российскую платежную систему Мир.

В Крыму не выпускают карты Visa и MasterCard depositphotos.com

Один из крупнейших банков в Крыму Генбанк во вторник, 14 августа, прекратил выпуск карт Visa и MasterCard. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Решение о прекращении работы с картами MasterCard и Visa было принято из-за западных санкций.

В то же время карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжат обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Как сообщается, до 14 августа клиентам Генбанка предлагали оформить карту российской платежной системы Мир, где ранее выдавалась карта Visa или MasterCard.

По сообщениям СМИ, Генбанк был единственным в Крыму банком, осуществлявшим выпуск карт систем Visa и MasterCard на полуострове после аннексии.

Остальные крымские банки до сих пор выпускали и обслуживали карты международных систем благодаря их запасу, который был накоплен до ограничений.

Ранее сообщалось о том, что Украина включила в санкционный список олигархов РФ.