В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard
Один из крупнейших банков в Крыму Генбанк во вторник, 14 августа, прекратил выпуск карт Visa и MasterCard. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
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Решение о прекращении работы с картами MasterCard и Visa было принято из-за западных санкций.
В то же время карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжат обслуживаться в банкоматах Генбанка.
Как сообщается, до 14 августа клиентам Генбанка предлагали оформить карту российской платежной системы Мир, где ранее выдавалась карта Visa или MasterCard.
По сообщениям СМИ, Генбанк был единственным в Крыму банком, осуществлявшим выпуск карт систем Visa и MasterCard на полуострове после аннексии.
Остальные крымские банки до сих пор выпускали и обслуживали карты международных систем благодаря их запасу, который был накоплен до ограничений.
Ранее сообщалось о том, что Украина включила в санкционный список олигархов РФ.
Полная версия правил
Работа в Крыму для любого банка автоматически должна инициировать полное его отключение от всех международных сервисов.