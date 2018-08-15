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В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

Комментариев: 2
Причиной остановки выпуска стали западные санкции. Крымчанам предлагают перейти на российскую платежную систему Мир.
В Крыму не выпускают карты Visa и MasterCard
В Крыму не выпускают карты Visa и MasterCard
depositphotos.com

Один из крупнейших банков в Крыму Генбанк во вторник, 14 августа, прекратил выпуск карт Visa и MasterCard. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Решение о прекращении работы с  картами MasterCard и Visa было принято из-за западных санкций.

В то же время карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжат обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Как сообщается, до 14 августа клиентам Генбанка предлагали оформить карту российской платежной системы Мир, где ранее выдавалась карта Visa или MasterCard.

По сообщениям СМИ, Генбанк был единственным в Крыму банком, осуществлявшим выпуск карт систем Visa и MasterCard на полуострове после аннексии.

Остальные крымские банки до сих пор выпускали и  обслуживали карты международных систем благодаря их запасу, который был накоплен до ограничений.

Ранее сообщалось о том, что Украина включила в санкционный список олигархов РФ.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: банки, Крым, банк, санкции, Visa, MasterCard
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Источник: КоммерсантЪ

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 16:45
Оценка:  -2
гость
Такие карты давали студентам в КПИ в 2008-12 годах, рассплатиться невозможно на кассе, онлайн оплата не поддерживается, короче один банкомат и все. Удачи вам засранцы
WTF2wtf    15.08.2018, 16:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
Почему Visa и Mastercard до сих пор не прекратили сотрудничество полностью со всеми подсанкционными банками?
Работа в Крыму для любого банка автоматически должна инициировать полное его отключение от всех международных сервисов.
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