В Украине закроют фармацевтический завод

Завод закрывают из-за неудовлетворительного поступления финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности.

Единоличный акционер частного акционерного общества Биофарма (Киев) решил ликвидировать предприятие. Биофарма занимается производством иммунологических и других лекарственных средств. Об этом в среду, 15 августа, сообщается на официальном сайте ОАО Биофарма.

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Причиной ликвидации предприятия стало неудовлетворительное поступление финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности.

При этом сообщается, что активов компании достаточно для расчета его по обязательствам.

Ранее сообщалось о том, что будет с ценами на лекарства и-за запрета российских препаратов.