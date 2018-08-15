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В Украине закроют фармацевтический завод

Комментариев: 3
Завод закрывают из-за неудовлетворительного поступления финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности.
В Украине закроют фармацевтический завод Биофарма
В Украине закроют фармацевтический завод Биофарма
cphem.com

Единоличный акционер частного акционерного общества Биофарма (Киев) решил ликвидировать предприятие. Биофарма занимается производством иммунологических и других лекарственных средств. Об этом в среду, 15 августа, сообщается на официальном сайте ОАО Биофарма.

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Причиной ликвидации предприятия стало неудовлетворительное поступление финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности.

При этом сообщается, что активов компании достаточно для расчета его по обязательствам.

Ранее сообщалось о том, что будет с ценами на лекарства и-за запрета российских препаратов.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Украина, завод, предприятие, фармацевтика, фармацевтическая отрасль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Coюзник    15.08.2018, 18:25
Оценка:  0
Coюзник
Фармзавод стабильно работающее высокоприбыльное предприятие ... а вот надстройка действительно здыхает ... вот ее и ликвидируют.
Coюзник    15.08.2018, 18:26
Оценка:  0
Coюзник
Любят у нас панику запускать.
Таврія    15.08.2018, 18:13
Оценка:  0
Таврія
А що у нас є умови для підтримки своїх?За що ви тільки зарплати отримуєте в міністертвах та відомствах панове чиновники?
Кайдаш    15.08.2018, 17:10
Оценка:  0
Кайдаш
А шо откроют? Десяток новых барыг-контор ( "бизнес-центров"? Гевалт.....
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