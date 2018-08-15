В Украине закроют фармацевтический завод
Завод закрывают из-за неудовлетворительного поступления финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности.
Единоличный акционер частного акционерного общества Биофарма (Киев) решил ликвидировать предприятие. Биофарма занимается производством иммунологических и других лекарственных средств. Об этом в среду, 15 августа, сообщается на официальном сайте ОАО Биофарма.
Читай также: Почему в Украине дорожают лекарства и где найти дешевле
Причиной ликвидации предприятия стало неудовлетворительное поступление финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности.
При этом сообщается, что активов компании достаточно для расчета его по обязательствам.
Ранее сообщалось о том, что будет с ценами на лекарства и-за запрета российских препаратов.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Полная версия правил