Илона Маска отстранили от руководства Tesla
По условиям соглашения с властями США бизнесмен не сможет занимать руководящих постов в компании ближайшие три года.
Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению, сообщает Reuters.
Читай также: Маска обвинили в мошенничестве, акции Tesla рухнули
Отмечается, что суд утвердил план соглашения, согласно которому Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla минимум на три года.
Также ему придется заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов, аналогичный штраф заплатит и компания.
Помимо этого Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все публичные заявления Маска, в том числе в социальных сетях.
Ранее сообщалось о том, что Маск хотел выкупить все акции Тесла.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Полная версия правил