Илона Маска отстранили от руководства Tesla

По условиям соглашения с властями США бизнесмен не сможет занимать руководящих постов в компании ближайшие три года.

Илон Маск три года не сможет руководить Tesla wikipedia.org

Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению, сообщает Reuters.

Читай также: Маска обвинили в мошенничестве, акции Tesla рухнули Отмечается, что суд утвердил план соглашения, согласно которому Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla минимум на три года.

Также ему придется заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов, аналогичный штраф заплатит и компания.

Помимо этого Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все публичные заявления Маска, в том числе в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что Маск хотел выкупить все акции Тесла.