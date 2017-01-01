Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Илона Маска отстранили от руководства Tesla

Комментариев: 0
По условиям соглашения с властями США бизнесмен не сможет занимать руководящих постов в компании ближайшие три года.
Илон Маск три года не сможет руководить Tesla
Илон Маск три года не сможет руководить Tesla
wikipedia.org

Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению, сообщает Reuters.

Читай также: Маска обвинили в мошенничестве, акции Tesla рухнули

Отмечается, что суд утвердил план соглашения, согласно которому Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla минимум на три года.

Также ему придется заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов, аналогичный штраф заплатит и компания.

Помимо этого Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все публичные заявления Маска, в том числе в социальных сетях. 

Ранее сообщалось о том, что Маск хотел выкупить все акции Тесла.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: США, соглашение, Tesla Motors, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь