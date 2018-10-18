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В аэропорт Борисполь зашла крупнейшая бельгийская авиакомпания

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Рейсы между Брюсселем и Киевом будут совершаться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Brussels Airlines будет летать в Борисполь четыре раза в неделю
Brussels Airlines будет летать в Борисполь четыре раза в неделю
cfts.org.ua

Авиакомпания Brussels Airlines в среду, 17 октября совершила первый рейс в аэропорт Борисполь из Брюсселя, сообщает ЦТС.

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Теперь рейсы между столицами Бельгии и Украины будут осуществляться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Свой первый рейс в Киев авиакомпания выполнила на самолете, имеющем специальную ливрею, соответствующую цветам национальной футбольной сборной Бельгии, именуемой Красными дьяволами. Brussels Airlines является официальным перевозчиком национальной сборной страны. На ливрее самолета также изображен трезубец.

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В аэропорту самолет встретили водным салютом.

Как известно, в 2017 году немецкая Lufthansa Group полностью выкупила Brussels Airlines, сохранив при этом бренд бельгийской компании.

 

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Киев обвинил НАБУ в аварии самолета.

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Теги: Киев, Бельгия, видео, фото, Борисполь, авиакомпании, аэропорт Борисполь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
nvk1945    18.10.2018, 11:00
Оценка:  +2
nvk1945
Автор, а кроме модного слова "зашла", есть какие-то другие слова, человеческие? Я всю жизнь знаю, что зайти можно в туалет, в гости в магазин.
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