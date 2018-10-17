Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen

Укрзализныця объявила тендер на покупку 1400 шоколадок, в частности, брендов Roshen и Elegance, и различных конфет более чем на 375 тыс. гривен.

УЗ закупит 1400 шоколадок, в частности, брендов Roshen и Elegance, и различных конфет более чем на 375 тыс. гривен depositphotos.com

Укрзализныця объявила тендер на покупку 1400 шоколадок, в частности, брендов Roshen и Elegance, 200 упаковок какао-порошка и 1680 килограмм различных конфет на общую сумму 375,46 тыс. гривен. Об этом в среду, 17 октября, сообщает со ссылкой на систему электронных госзакупок Prozorro агентство УНИАН.

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Согласно тендерной документации, поставка товаров должна быть осуществлена до 31 декабря.

Также планируется закупить 200 коробок конфет Рафаэлло и 200 коробок Эсферо Крема, а также по 150 килограмм конфет: Чернослив в шоколаде, Спарта и Курага с орехами.

Кроме того, по второму тендеру, который был объявлен 12 октября, планируется потратить 2,5 млн гривен на закупку 400 штук мужских и 400 женских наручных часов с логотипом и надписью От правления Укрзализныци.

Ранее в Рошен подтвердили торговлю с Приднестровьем.