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Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen

Комментариев: 2
Укрзализныця объявила тендер на покупку 1400 шоколадок, в частности, брендов Roshen и Elegance, и различных конфет более чем на 375 тыс. гривен.
УЗ закупит 1400 шоколадок, в частности, брендов Roshen и Elegance, и различных конфет более чем на 375 тыс. гривен
УЗ закупит 1400 шоколадок, в частности, брендов Roshen и Elegance, и различных конфет более чем на 375 тыс. гривен
depositphotos.com

Укрзализныця объявила тендер на покупку 1400 шоколадок, в частности, брендов Roshen и Elegance, 200 упаковок какао-порошка и 1680 килограмм различных конфет на общую сумму 375,46 тыс. гривен. Об этом в среду, 17 октября, сообщает со ссылкой на систему электронных госзакупок Prozorro агентство УНИАН.

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Согласно тендерной документации, поставка товаров должна быть осуществлена до 31 декабря.

Также планируется закупить 200 коробок конфет Рафаэлло и 200 коробок Эсферо Крема, а также по 150 килограмм конфет: Чернослив в шоколаде, Спарта и Курага с орехами.

Кроме того, по второму тендеру, который был объявлен 12 октября, планируется потратить 2,5 млн гривен на закупку 400 штук мужских и 400 женских наручных часов с логотипом и надписью От правления Укрзализныци.

Ранее в Рошен подтвердили торговлю с Приднестровьем.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: сладости, шоколад, госзакупки, тендер, конфеты, Roshen, Укрзализныця, тендеры, закупка, Рошен, государственные закупки, ProZorro
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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kOkOz    17.10.2018, 18:02
Оценка:  0
kOkOz
как они все жепу лижут вальцману.Может лишний раз дасть полизать
гость  (аноним)  17.10.2018, 17:53
Оценка:  0
гость
Правильно а то петя кровавый мало деньжат заработал всего-то в раз 5 больше ( только по декларации ) чем в прошлом году
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