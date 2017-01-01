Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Adidas отозвал детскую коллекцию одежды из-за опасных нашивок

Комментариев: 0
Товар из коллекции одежды для плавания Infinitex 3-Stripe для детей можно вернуть компании или ее дилерам и получить полное возмещение цены покупки.
Продукция Infinitex 3-Stripe была произведена в Тунисе
Продукция Infinitex 3-Stripe была произведена в Тунисе
depositphotos.com

Компания Adidas в среду объявила о добровольном отзыве с рынка коллекции одежды для плавания Infinitex 3-Stripe для детей в возрасте до 14 лет включительно.

Читай также: Сколько переплачивают украинцы за брендовую одежду и чего ждать дальше

Как говорится в сообщении компании, настоятельно рекомендуется прекратить использование такой продукции. Товар можно вернуть компании или ее дилерам и получить полное возмещение цены покупки.

"Доказательства покупки (чека) не требуется", - заверила компания в пресс-релизе.

Читай также: В Дубае показали самые дорогие в мире туфли за 17 миллионов долларов

Adidas получила информацию о том, что три нашивные полоски на товарах этой коллекции при контакте с водой могут отходить от ткани. Полоски могут зацепиться за предмет или другого человека и запутаться, что может привести к травмам. На сегодняшний день у Adidas отсутствуют сведения о каких-либо инцидентах.

Продукция Infinitex 3-Stripe была произведена в Тунисе и продавалась Adidas в 2017 и 2018 год.

Ранее сообщалось о том, почему отечественные бренды не шьют одежду для украинцев.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: плавание, дети, одежда, adidas, отзыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь