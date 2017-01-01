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еBay судится с Amazon из-за переманивания клиентов

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Представители Amazon несколько лет неоднократно использовали внутреннюю систему сообщений eBay для связи с крупными продавцами.
eBay обвинил Amazon в махинациях
eBay обвинил Amazon в махинациях
depositphotos.com

Интернет-портал по купле-продаже товаров еBay подал в суд Калифорнии иск к Amazon из-за незаконного переманивания топовых продавцов на свою платформу. Сотрудники Amazon якобы в течение нескольких лет использовали систему электронной переписки компании Ebay для того, чтобы скрытыми сообщениями переманивать наиболее успешных торговцев на свою платформу.

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Как сообщает DW. еBay считает это “широкомасштабным сговором“. Агенты Amazon с 2015 года будто открыли десятки профилей как пользователи платформы еBay, чтобы потом предлагать “сотням“ продавцов продавать свои товары на Amazon.

Эти действия, по мнению представителей еBay, были направлены на то, чтобы умышленно навредить компании. Пока Amazon не прокомментировал обвинения со стороны еBay.

Ранее сообщалось о том, что в работе Амазон произошел сбой.

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Теги: интернет, США, суд, Amazon, иск, Интернет-магазин, Amazon.com, еBay
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Источник: korrespondent.net

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