Яндекс потерял $1 млрд из-за слухов о сделке со Сбербанком
Акции компании Яндекс в четверг, 18 октября, резко упали на фоне сообщений о том, что Сбербанк собирается выкупить крупный пакет акций компании.
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Судя по информации с бирж, акции Яндекса за несколько часов потеряли не менее 10 процентов своей стоимости, что в абсолютных цифрах превышает миллиард долларов.
Об интересе Сбербанка, который контролируется Центральным банком РФ, к Яндексу в четверг написали издания Ведомости и The Bell. Причиной тому, согласно источнику Ведомостей, является то, что российские власти недовольны излишней независимостью компании.
По данным издания, Сбербанк заинтересован в выкупе по меньшей мере 30 процентов акций.
Сбербанк опроверг эти сведения.
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"Сбербанк не получал предложения о выкупе акций Яндекса и не обращался к Яндексу с подобным предложением", - заявили в пресс-службе банка.
В Яндексе, в свою очередь, отказались "комментировать слухи".
Между тем сам Сбербанк переживает непростое время - его клиенты все чаще снимают валюту с валютных депозитов. Только в августе со счетов сняли 1,2 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось об обысках в офисах Яндекс Украина.
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