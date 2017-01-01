Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Яндекс потерял $1 млрд из-за слухов о сделке со Сбербанком

Комментариев: 0
Акции компании стремительно упали на фоне информации СМИ о покупке 30% доли ее капитала Сбербанком.
Акции Яндекс резко подешевели из-за слухов
Акции Яндекс резко подешевели из-за слухов
depositphotos.com

Акции компании Яндекс в четверг, 18 октября, резко упали на фоне сообщений о том, что Сбербанк собирается выкупить крупный пакет акций компании.

Читай также: Соцсети угрожают обществу - Сорос

Судя по информации с бирж, акции Яндекса за несколько часов потеряли не менее 10 процентов своей стоимости, что в абсолютных цифрах превышает миллиард долларов.

Об интересе Сбербанка, который контролируется Центральным банком РФ, к Яндексу в четверг написали издания Ведомости и The Bell. Причиной тому, согласно источнику Ведомостей, является то, что российские власти недовольны излишней независимостью компании.

По данным издания, Сбербанк заинтересован в выкупе по меньшей мере 30 процентов акций.

Сбербанк опроверг эти сведения.

Читай также: Uber и Яндекс.Такси решили объединиться

"Сбербанк не получал предложения о выкупе акций Яндекса и не обращался к Яндексу с подобным предложением", - заявили в пресс-службе банка.

В Яндексе, в свою очередь, отказались "комментировать слухи".

Между тем сам Сбербанк переживает непростое время - его клиенты все чаще снимают валюту с валютных депозитов. Только в августе со счетов сняли 1,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось об обысках в офисах Яндекс Украина.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Россия, Яндекс, акции, Сбербанк, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь