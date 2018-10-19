АМКУ разрешил купить Тигипко завод Порошенко
Покупка более 50% завода Кузня на Рыбальском будет осуществлена через кипрскую компанию Эвинз Лимитед.
19 октября пресс-служба АМКУ известила, что выдала Сергею Тигипко разрешение на покупку более, чем 50% акций ЗАО Завод Кузня на Рыбальском.
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“Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины (опосредованно через компанию “Эвинз Лимитед (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЗАО Завод Кузница на Рыбацком (г. Киев, Украина.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том. что Тигипко снова возглавил банк.
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