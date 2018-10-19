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АМКУ разрешил купить Тигипко завод Порошенко

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Покупка более 50% завода Кузня на Рыбальском будет осуществлена через кипрскую компанию Эвинз Лимитед.
Тигипко получил разрешение на покупку ЗАО Завод Кузня на Рыбальском
Тигипко получил разрешение на покупку ЗАО Завод Кузня на Рыбальском
depositphotos.com

19 октября пресс-служба АМКУ известила, что выдала Сергею Тигипко разрешение на покупку более, чем 50% акций ЗАО Завод Кузня на Рыбальском.

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“Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины (опосредованно через компанию “Эвинз Лимитед (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЗАО Завод Кузница на Рыбацком (г. Киев, Украина.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том. что Тигипко снова возглавил банк.

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Теги: новости компаний, АМКУ, завод, Тигипко, Порошенко, Страховая группа ТАС, покупка, продажа
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Источник: korrespondent.net

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гость  (аноним)  19.10.2018, 15:49
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где падла денег заработало
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