Тендер на ремонт туалетов в Hyundai выиграла фирма с одним работником - СМИ

Тендер по модернизации туалетов разыграли две компании с разницей в ценах в 5000 гривен: ООО Мир Снабжения и ООО Синерджи.

Укрзализныця заплатит за ремонт туалетов в поездах Hyundai 4 миллиона "прокладке" с одним работником. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщают Наші гроші со ссылкой на Залізницю без корупції, которая проанализировала тендерные данные на Прозорро.

Читай также: Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen

Отмечается, что филиал Украинская железнодорожная скоростная компания ПАО Укрзализныця 24 сентября по результатам тендера заключил соглашение с ООО Мир снабжения на модернизацию в электропоездах HRCS2 общей стоимостью 3,97 миллиона гривен.

Согласно документам, под модернизацией подразумевается установка 180 унитазов в скоростных поездах Hyundai Rotem.

"В состав "облицовки" входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это добро было оценено в более чем 20 тысяч гривен за комплект с монтажом", - говорится в сообщении.

Читай также: Укрзализныця снова "отличилась" закупками в России

Единственным конкурентом победителя тендера было ООО Синерджи. Эта фирма указала, что не имеет ни автотранспорта, ни складских помещений для выполнения контракта, а в случае победы заключит договор с одним из международных перевозчиков для поставки товара от производителя.

Синерджи зарегистрирована в жилой квартире в Киеве по улице Лебедева-Кумача 7-В. Владельцами компании являются житель Донецка Александр Богданюк, Мария Ермоленко с тоже оккупированной Макеевки и киевлянин Юрий Подолянчук, в квартире которого приписана фирма.

Такая же история и у победителя тендера ООО Мир снабжения: совладельцем и директором фирмы является Степан Халепа с оккупированного Донецка, а зарегистрирована компания в квартире №52 по улице Вячеслава Чорновола, 33/30 в Киеве.

Сообщается, что Мир снабжения уже 3 года получает заказ от УЗ.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця повысила цены на проезд.