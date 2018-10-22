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Кабмин решил забрать у Нафтогаза 90% прибыли

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Вместо излишних зарплат и премий руководству компании деньги будут в государственной казне, заявил премьер.
Это будет справедливо - считает премьер.
Это будет справедливо - считает премьер.
depositphotos.com
Кабинет министров на заседании в пятницу, 19 октября, принял решение направить в бюджет 90% прибыли Нафтогаза. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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“Мы приняли решение, что 90% прибыли Нафтогаза будет возвращено в бюджет, а из бюджета направлено на потребность украинских граждан и украинского государства”, - сказал Гройсман.

Это будет справедливо, ведь деньги вместо излишних зарплат и премий руководству компании будут в государственной казне, считает премьер.

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Он также рассказал о шагах правительства, которые будут осуществлены для уменьшения коммунальных счетов граждан.

"Наша стратегическая задача - увеличивать собственную добычу газа. Она непростая, но мы доведем ее до логического результата... Другим нашим большим приоритетом остается энергоэффективность", - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин повысил цены на газ для населения.

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Теги: бюджет, Нафтогаз, прибыль, Кабмин Украины, Владимир Гройсман
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гость  (аноним)  22.10.2018, 12:06
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Вполне логично, для государственного предприятия
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