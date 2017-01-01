Нафтогаз заявил о рекордном уровне добычи газа

В октябре среднесуточный уровень добычи газа поднялся до 44 миллионов кубометров, говорит Коболев.

В октябре в Украине был установлен рекордный уровень среднесуточной добычи газа. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

Читай также: Снова подорожание: Каких цифр ждать в новых платежках Он отметил, что Нафтогаз вступает в отопительный сезон 2018/2019 годов в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры.

"В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки - около 44 млн кубометров, это больше 16 млрд кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточные - около 17 млрд кубометров", - добавил Коболев.

Отметим, стоимость полного цикла добычи газа государственной компанией Укргаздобыча – крупнейшего добытчика природного газа и газового конденсата в стране – варьируется от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин решил забрать у Нафтогаза 90% прибыли.