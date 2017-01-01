Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз заявил о рекордном уровне добычи газа

Комментариев: 0
В октябре среднесуточный уровень добычи газа поднялся до 44 миллионов кубометров, говорит Коболев.
Коболев отчитался о рекордном уровне добычи украинского газа
Коболев отчитался о рекордном уровне добычи украинского газа
depositphotos.com

В октябре в Украине был установлен рекордный уровень среднесуточной добычи газа. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

Читай также: Снова подорожание: Каких цифр ждать в новых платежках

Он отметил, что Нафтогаз вступает в отопительный сезон 2018/2019 годов в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры.

"В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки - около 44 млн кубометров, это больше 16 млрд кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточные - около 17 млрд кубометров", - добавил Коболев.

Отметим, стоимость полного цикла добычи газа государственной компанией Укргаздобыча – крупнейшего добытчика природного газа и газового конденсата в стране – варьируется от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин решил забрать у Нафтогаза 90% прибыли.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина, газ, Нафтогаз, добыча газа, цена на газ, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь