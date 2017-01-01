Netflix одолжит два миллиарда долларов для новых сериалов

В апреле этого года Netflix уже привлекла 1,9 млрд за счет размещения бондов, в октябре 2017 года - 1,6 млрд.

Стриминговый сервис Netflix объявила, что в этом году планирует привлечь около 2 млрд долларов вкладов для финансирования нового контента. Об этом сообщает Reuters.

Читай также: Франция создает конкурента Netflix "Этот шаг направлен на финансирование основной деятельности, в том числе "покупку, производство и разработку контента, возможные поглощения и стратегические транcакции", - заявили в компании.

Для финансирования таких расходов компания обращается к рынку корпоративных долговых обязательств. В апреле этого года Netflix уже привлекла 1,9 млрд за счет размещения бондов, в октябре 2017 года - 1,6 млрд.

Ранее сообщалось, к чему приведет борьба с пиратством в украинском интернете.