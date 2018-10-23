Топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах

Мужчина неоднократно делал замечания сексуального характера в адрес коллег и имел роман с одной из сотрудниц.

Глава отдела корпоративного развития компании Uber Кэмерон Петчер ушел в отставку после обвинений его в недопустимом обращении с подчиненными женского пола на рабочем месте. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Читай также: Яндекс потерял $1 млрд из-за слухов о сделке со Сбербанком По данным СМИ, Uber провела внутреннее расследование в связи с жалобами сотрудниц на Петчера. Удалось установить, что мужчина неоднократно делал замечания сексуального характера в адрес коллег и имел роман с одной из сотрудниц, что является нарушением политики компании.

После расследования Петчеру было объявлено дисциплинарное предупреждение, размер его премиальных по итогам года был снижен.

Петчер курировал крупнейшие сделки компании, в том числе привлечение 7,7 млрд долларов США инвестиций со стороны группы SoftBank и продажу подразделения Uber, отвечавшего за деятельность на рынках Юго-Восточной Азии.

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