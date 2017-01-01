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Лоукост SkyUp запустил продажи билетов на рейсы из Украины

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Компания начала продажу билетов в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые стартуют в декабре.
SkyUp запускает международные рейсы
SkyUp запускает международные рейсы
facebook.com/LvivAirport

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы, сообщает Аvianews.com.

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На данный момент для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси - от 1508 грн, в Софию - от 1508 грн, в Попрад - от 987 грн, в Барселону - от 1508 грн.

SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам. Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard помимо ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом, Flex помимо услуг тарифа Standard включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

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В начале октября SkyUр получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли - в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее сообщалось о том, что новый украинский лоукостер совершил первый рейс.

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Теги: авиаперелет, билеты, авиакомпании, лоукост, авиаперевозки, Авиарейсы, SkyUp
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Источник: korrespondent.net

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