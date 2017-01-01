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BMW отзывает 1,6 млн автомобилей

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Автопроизводитель отзывает 1,6 млн машин, которые были произведены с августа 2010 по август 2017 года.
BMW отзывает 1,6 миллиона автомобилей по всему миру
BMW отзывает 1,6 миллиона автомобилей по всему миру
depositphotos.com

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 1,6 миллиона автомобилей по всему миру из-за возможной неисправности в системе рециркуляции отработанных газов. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Deutsche Welle.

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Внутреннее расследование установило, что у некоторых автомобилей из системы рециркуляции отработанных газов может выступать охлаждающая гликолевая жидкость. В комбинации с отложениями технического углерода и высокой температурой это может привести к образованию раскаленных частиц. В очень редких случаях это приводит к плавлению во впускном коллекторе, что в крайнем случае может стать причиной пожара.

В BMW не уточнили точные модели, затронутые проблемой. Известно только, что 1,6 миллиона автомобилей, о которых идет речь, были произведены в период с августа 2010 года по август 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что BMW заплатит 10 миллионов евро за дизельгейт.

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Теги: автомобили, Германия, BMW, автомобиль, отзыв автомобилей
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