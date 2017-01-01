BMW отзывает 1,6 млн автомобилей

Автопроизводитель отзывает 1,6 млн машин, которые были произведены с августа 2010 по август 2017 года.

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 1,6 миллиона автомобилей по всему миру из-за возможной неисправности в системе рециркуляции отработанных газов. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Deutsche Welle.

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Внутреннее расследование установило, что у некоторых автомобилей из системы рециркуляции отработанных газов может выступать охлаждающая гликолевая жидкость. В комбинации с отложениями технического углерода и высокой температурой это может привести к образованию раскаленных частиц. В очень редких случаях это приводит к плавлению во впускном коллекторе, что в крайнем случае может стать причиной пожара.

В BMW не уточнили точные модели, затронутые проблемой. Известно только, что 1,6 миллиона автомобилей, о которых идет речь, были произведены в период с августа 2010 года по август 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что BMW заплатит 10 миллионов евро за дизельгейт.