Нафтогаз попросил 230 млрд гривен из госбюджета-2019 - СМИ

Нафтогаз Украины якобы просит у Кабинета министров более 230 млрд гривен бюджетной поддержки.

СМИ сообщают, что Нафтогаз направил в Кабмин письмо с просьбой Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины просит правительство бюджетной поддержки на собственную деятельность и компенсацию расходов по поставкам газа для населения на сумму более 230 миллиардов гривен. Об этом во вторник, 23 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на копию письма руководства НАК.

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Отмечается, что соответствующее письмо было направлено в Кабмин 24 сентября.

Исходя из него, на субсидии предлагается выделить 90 млрд грн, на компенсацию за выполнение соцобязательств с учетом задолженности - 24 млрд грн, на компенсацию для АО Укргаздобыча потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных - 92,8 млрд грн.

Также НАК просит предоставление госгарантий по обязательствам компании на 28 млрд грн и компенсацию для покрытия разницы в тарифах - 1,84 млрд грн.

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В то же время, как сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, эта информация не соответствует действительности.

“Информация, что Нафтогаз просит у Кабмина 230 млрд грн - дезинформация“, - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин решил забрать у Нафтогаза 90% прибыли.