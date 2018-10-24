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Нафтогаз взыскал с Газпрома еще $9 миллионов пени

Комментариев: 5
Украинская компания переплаты российской за транзит газа засчитывает в счет погашение пени по решению арбитража.
Нафтогаз уже взыскал с Газпрома 18 миллионов долларов в качестве пени
Нафтогаз уже взыскал с Газпрома 18 миллионов долларов в качестве пени
depositphotos.com

Нафтогаз уже два месяца подряд взимает с Газпрома по 9 миллионов долларов переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту. Об этом сообщил главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко Facebook в среду, 24 октября.

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"Кстати, в дополнение к $2,1 млрд, которые в соответствии с решением арбитража мы уже сняли с Газпрома в виде газа, мы также уже сняли с Газпрома $18 млн денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с Газпрома денежными средствами $9 млн", - написал он.

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Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.

На задолженность Газпрома ежедневно начисляется пеня в размере $500 тысяч. В начале сентября размер начисленной пени превысил $100 млн.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Газпром, Нафтогаз, компенсация, арбитраж, транзит газа, газовая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  24.10.2018, 12:37
Оценка:  0
гость
Прикол в том что эти платежи и этот газ предназначались как предоплата транзита газа в Европу... Посмотрим что будет с транзитом когда наступят холода и европцам потребуется больший объем газа!? А нахтотгазу можно сказать: перед смертью не надышишься, тьху - не наворуешься!
П    24.10.2018, 12:28
Оценка:  0
П
Когда россия рассчитается(или не рассчитается) - бабка на двое гадала. Но премии уже получены.
МаюРацию    24.10.2018, 12:21
Оценка:  0
МаюРацию
Зрада близко!!!
гость  (аноним)  24.10.2018, 11:53
Оценка:  0
гость
Скоро беспределу Нафтогаза настанет конец. Нафтогаз и Витренко будут под санкциями России. И тогда посмотрим, как они запоют.
Sirko_1111    24.10.2018, 11:40
Оценка:  0
Sirko_1111
Что мы запоём после 1 января 2019 года, когда закончится контракт Тимошенко.
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