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Нафтогазу разрешили занять миллиард долларов - СМИ

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СМИ сообщают, что Кабинет министров Украины согласовал привлечение Нафтогазом внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов.
Нафтогазу разрешили привлечь внешний кредит
Нафтогазу разрешили привлечь внешний кредит
depositphotos.com

Кабинет министров Украины согласовал привлечение Нафтогазом Украины внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. Об этом в среду, 24 октября, пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы.

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Отмечается, что Кабмин согласовал условия привлечения Нафтогазом долгосрочного внешнего кредита от компании Condor Finance PLC, который будет финансироваться за счет выпуска и размещения этой компанией облигаций участия в кредите. В частности, основная сумма кредита составит до 1 млрд долларов включительно.

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Соорганизаторами выпуска и размещения облигаций определены Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG. Внешний кредит привлекается для общих корпоративных целей, в том числе для погашения существующей финансовой задолженности и финансирования капитальных расходов. Кредитное соглашение рассчитано на пять лет, общий размер комиссий и расходов (в том числе на юридических советников) составит до 4,1 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин решил забрать у Нафтогаза 90% прибыли.

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Теги: кредиты, СМИ, Нафтогаз, Кабмин Украины, облигации, облигация, кредит
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Источник: korrespondent.net

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